A Foggia una mostra dedicata al pittore Fausto Pirandello figlio del drammaturgo siciliano

La Contemporanea Galleria d’Arte di Foggia ospiterà fino al 5 maggio 2022 una mostra dedicata al celebre pittore italiano Fausto Pirandello, figlio del grande drammaturgo. La personale, curata dall’esperto gallerista Giuseppe Benvenuto, affiancato dalla storica dell’arte Sara Maffei, verrà inaugurata sabato 2 aprile ed intende delineare, attraverso un corpus di circa quindici opere, un’attenta fisionomia dell’evoluzione pittorica di uno dei maggiori pittori italiani del Novecento.

Nato a Roma alla fine dell’Ottocento, negli anni Venti del secolo successivo Fausto Pirandello frequenta la Scuola d’Arte agli Orti Sallustiani di Carena, Selva e Amato, esercitandosi a dipingere dal vero figure, paesaggi e nature morte in cui la tradizione incontra la modernità. Durante i mesi estivi, i corsi si svolgono nella natura di Anticoli Corrado, paese molto popolare fra gli artisti e i letterati dell'epoca alla ricerca di modelli pittorici di peculiare bellezza. È in questo borgo laziale che Pirandello apre il suo primo studio di pittura, trovandovi ispirazione per la maggior parte delle composizioni di paesaggio, scene di vita contadina e nudi. Come informa lo storico dell’arte Manuel Carrera1, sono molti gli spunti derivati da Anticoli Corrado per l’arte pirandelliana: in primis il paesaggio di campagna bruciato dal sole estivo, ineffabile e penetrante, la natura aspra, quasi inospitale e piena di contrasti. In secondo luogo, i modelli per i suoi nudi, la cui fisicità è resa mediante ricche pennellate fortemente materiche, in grado di trasmettere sensualità e introspezione psicologica.