Rosolini, sindaco aiuta senza tetto: gli trova dove dormire e gli fa la spesa

Il sindaco di Rosolini Giovanni Spadola stasera si è imbattuto in quello che si può considerare un caso umano. Con un finale a lieto fine. Il primo cittadino è stato avvertito dai residenti di via Solferino che nella piazzetta antistante c'era un uomo senza casa che da due notti dormiva all'addiaccio. Il sindaco è andato sul posto ed ha trovato un uomo con il volto smarrito e disorientato che non si sà come sia finito a Rosolini. Si tratta di Plamen, 50 anni, cittadino bulgaro con regolare passaporto. Il sindaco colto alla sprovvista, ha subito rimediato portandolo al Tensostatico dove c'è un letto e così potrà passare la notte al coperto, poi lo ha rifornito di acqua minerale, biscotti, pancarrè, scatolette di tonno e merendine. Il senzatetto appena arrivato al Tensostaico ha usufruito dei servizi igienici dell'impianto sportivo e si è anche lavato. Il sindaco prima di andare a casa gli ha comprato anche una pizza calda. "Stasera - ha detto Spadola - dormirò meglio per avere tolto dalla strada un essere umano".