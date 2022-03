Canicattini, acquistati tre pullman scoperti con il progetto "Rete museale degli Iblei"

Verranno presentati mercoledì 30 marzo alle 10, nel salone dell’Agenzia di Sviluppo degli Iblei in via Principessa Iolanda 51 e in Piazza XX Settembre a Canicattini Bagni i tre pullman turistici scoperti che sono stati acquistati con il progetto Rete Museale degli Iblei e dati in gestione, tramite bando pubblico, ad operatore del settore, e gli itinerari autorizzati dalla Regione Siciliana per promuovere e far conoscere ai visitatori il patrimonio storico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico dei Comuni del Comprensorio Ibleo e i siti Unesco della provincia.

Saranno presenti i Sindaci, gli Amministratori e le Guide Turistiche del Comprensorio, insieme al Presidente e al Direttore della Rete Museale.