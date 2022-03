Siracusa, completato il restauro della fontana ornamentale di Villa Landolina

Si presenterà lunedì 28 marzo, alle 10.30, all’interno del giardino storico del Museo archeologico regionale Paolo Orsi di Siracusa, il restauro del gruppo scultoreo della fontana ornamentale al centro del prospetto principale di Villa Landolina. I lavori, eseguiti grazie alla sponsorizzazione dell’ International Inner Wheel Club di Siracusa, con una collaborazione avviata a suo tempo dalla dottoressa Alessandra Trigilia , e concluso dalla dottoressa Rita Insolia, dopo lo stop imposto dalla pandemia, sono stati finalmente completati ed è oggi possibile ammirare il raffinato gruppo scultoreo in terracotta, da cui emerge l’ugello principale della fontana, costituito da tre putti che giocano sul bordo di una grande conchiglia. Il gruppo , in ceramica di Caltagirone, è stato restaurato e in parte integrato da Gerlando Pantano, restauratore del Parco.