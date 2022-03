Prove tecniche del vice sindaco di Noto per la corsa alle Regionali

Il vice sindaco di Noto, Salvo Veneziano, sonda il terreno politico della sua città. In un post non lo dichiara ufficialmente, ma la sua corsa per le Regionali, appare scontata. Il successo di Corrado Figura che ha vinto al primo turno, potrebbe essere il trampolino di lancio per il professore, anche se a fare la differenza nella competizione elettorale saranno sempre i Comuni del sud est. Veneziano scrive: "Superiamo la debolezza politica della nostra città: Una classe politica responsabile deve mettere gli elettori nelle condizioni di poter scegliere per Noto.

Ad una settimana dal consiglio comunale sulla sanità volevo ribadire il concetto che ho espresso anche in quella sede e che ritengo sia fondamentale per comprendere cosa ci manca. Il tema della debolezza politica della nostra città, dell’assenza da sempre di nostri rappresentanti nelle istituzioni regionali e nazionali che ci ha penalizzati sulla sanità e sulle scelte strategiche importanti. Debolezza che non va imputata solo ad una classe politica che in città si è sempre divisa, ma anche ad un elettorato che si è fatto distrarre da promesse e che, all’indomani delle elezioni, si è scagliato contro chi aveva scelto; siracusani, avolesi, rosolinesi e così via. Iniziamo a fare tutti autocritica e sfatiamo questo mito negativo".