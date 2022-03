Maltempo, forte vento alle Eolie: collegamenti ridotti

Alle Eolie lo scirocco mette in crisi i collegamenti marittimi. Sulle sette isole da ieri pomeriggio soffia vento forte da sudest a 40 chilometri orari.

Le isole minori continuano ad essere prive di collegamenti.

Ferme le navi della Liberty Lines. Qualche corsa è garantita con partenze da Lipari e Milazzo per Vulcano e Salina ove è saltato lo scalo di Rinella. Per il peggiorare delle condizioni meteo alcune corse previste nella tarda mattinata, sono state anticipate.