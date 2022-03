Lentini, fuggono all'alt ma vengono presi: 2 segnalati in Prefettura per droga

Nella serata di ieri, agenti del Commissariato di Lentini stavano effettuando un posto di controllo quando un’autovettura, alla vista della Polizia, invertiva repentinamente il senso di marcia e cercava di allontanarsi per eludere il controllo.

Dopo un breve inseguimento, i Poliziotti bloccavano l’autovettura, una Citroen Picasso, e sottoponevano i due occupanti a perquisizione personale, estesa al mezzo.

I due uomini, rispettivamente di 46 e di 43 anni, venivano trovati in possesso di una modica quantità di stupefacente per uso personale e, pertanto, venivano segnalati all’Autorità Amministrativa competente.