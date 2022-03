La battaglia di Capo Matapan, cerimonia commemorativa a Siracusa

Lunedì 28 marzo 2022, alle 10.30, in occasione dell’ 81° anniversario della Battaglia di Capo Matapan, la città di Siracusa ricorderà i caduti in battaglia con una cerimonia di commemorazione che si terrà nella Piazza del Comune di Siracusa ad essi intitolata nel 2007.

Tra le 2330 vittime dello scontro anche un marinaio siracusano, Capo Cannoniere Nazareno Bramante (nel riquadro) imbarcato sul regio incrociatore Fiume, la cui figlia Lucia da sempre si adopera affinché non si dimentichi l’estremo sacrificio dei numerosissimi caduti del mare che quella notte del 28 marzo 1941 offrirono la propria vita per difendere la Patria.

Alla cerimonia, voluta dalla signora Lucia, parteciperanno Autorità civili e militari, rappresentanti dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e diverse classi di Istituti scolastici aretusei, a cui tramandare il ricordo degli eroi del mare attraverso le parole di chi, quel dolore, lo ha vissuto sulla propria pelle.