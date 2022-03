Covid, contagi in calo nel Ragusano ma i morti sono 509

In calo le persone positive al Covid nel Ragusano nel rapporto Asp del 27 marzo. Nelle ultime 24 ore si registra, però un altro decesso e il numero dei morti sale a 509. I positivi sono 6.009: 5.961 in isolamento domiciliare e 48 ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 142, Chiaramonte Gulfi 136, Comiso 402, Giarratana 50, Ispica 409, Modica 1.411, Monterosso Almo 44, Pozzallo 522, Ragusa 1.390, Santa Croce Camerina 164, Scicli 670, Vittoria 621.