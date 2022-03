Elezioni a Malta, vittoria laburista per la terza volta

Il Partito Laburista maltese, sulla base della prima proiezione ufficiale, ha vinto le elezioni legislative per la terza volta consecutiva. Dirigenti del partito hanno dichiarato il successo mentre è ancora in corso lo spoglio delle schede elettorali.

Il Partito Nazionalista di centrodestra, all'opposizione, ha concesso la vittoria.

Secondo la proiezione sulla base delle schede scrutinate a partire dalle 9 di oggi, il Labour, guidato da Robert Abela che nel gennaio 2020 è succeduto a Joseph Muscat, conquisterà nuovamente la maggioranza assoluta dei seggi parlamentari con un distacco di "oltre trentamila voti", pari a circa il 10% dei voti espressi.

La diretta dal salone dello spoglio, pubblicata in streaming dai media maltesi, mostra scene di esultanza dei sostenitori laburisti, mentre nel paese sono cominciati festeggiamenti con nutrito lancio di fuochi artificiali. Come da tradizione maltese, i festeggiamenti proseguiranno domani.