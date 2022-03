Sondaggio Keix, M5s (22,9%) primo partito in Sicilia". Cancelleri: il lavoro paga

Lo scenario per l'elezione del presidente della Regione Siciliana è ancora totalmente aperto: è quanto emerge da un sondaggio realizzato da Keix Knowledge tra il 9 e il 14 marzo, i cui risultati sono pubblicati dal quotidiano La Sicilia. Il centrosinistra "classico" raggiunge il 19,3% delle preferenze, ma va aggiunto il 22,9% del M5S, per un'alleanza che è nei fatti. Il centrodestra esprime un consenso aggregato che supera il 45%. Allo scenario si aggiunge il partito dell'ex sindaco di Messina, Cateno De Luca, già in corsa per la presidenza della Regione, che raccoglie il 6,6%.

Secondo il sondaggio sui candidati (certi o eventuali) a governatore, il presidente uscente Nello Musumeci si attesta al 29,3%, seguito da Giancarlo Cancelleri del M5S al 22%. Cateno De Luca si attesta al 14,8%, poi Claudio Fava al 12,7%, Caterina Chinnici (7,6%), il presidente dell'Ars Gianfranco Micciché (5%), Dino Giarrusso (4%), Nino Minardo (2,7%), Pietro Bartolo (2%).

"Stamattina il giornale La Sicilia riporta i risultati di un sondaggio svolto da Keix. Come sostengo da sempre, questa analisi dimostra che serietà, impegno e determinazione portano risultati concreti. In questi anni il MoVimento 5 Stelle in Sicilia non ha mai smesso di lavorare unicamente per il bene della nostra terra e per migliorare la qualità della vita dei siciliani e queste percentuali lo pongono in cima tra i partiti".

Lo scrive su Facebook il sottosegretario alle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Giancarlo Cancelleri (M5S).

"Il MoVimento 5 Stelle è il primo partito in Sicilia - prosegue -. Sapete bene che non mi lascio mai affascinare da percentuali e numeri, ma ogni giorno, in giro per la Sicilia, l'affetto e la stima di questi numeri, me la raccontano i siciliani. Gli eletti al Senato e al Parlamento, i nostri deputati regionali, i sindaci e tutti coloro che da anni lavorano al progetto del MoVimento 5 Stelle in Sicilia, a tutti loro va riconosciuto questo risultato".

"Lavoro di squadra e impegno ad ogni livello dimostrano che abbiamo intrapreso la strada giusta per cambiare la Sicilia. C'è ancora tanto lavoro da fare e noi tutti, insieme e uniti, siamo dalla parte dei siciliani e siamo pronti - conclude Cancelleri -. La Sicilia è stanca delle destre litigiose o che pensano di sperimentare giochi di partito, presidenti arroganti senza squadra, la Sicilia merita un governo capace e forte, per spendere bene i fondi del PNRR e per rilanciare la la nostra terra".