Automobilismo, Fazzino conferma i pronostici e si aggiudica la 37^ edizione della Val d'Anapo-Sortino

Luigi Fazzino alla guida della Osella Pa 20 Peugeot Turbo ha dominato la XXXVII Val D’Anapo – Sortino, gara come sempre organizzata in maniera impeccabile dall’Automobile Club Siracusa e da Promotor Sport Siracusa, che ha trovato il consueto pieno supporto dalle Amministrazioni Comunali di Sortino e Melilli.La competizione valida come prima prova del Trofeo Italiano Velocità Montagna Sud e del Campionato Siciliano per vetture moderne e storiche, oltre che round inaugurale del neo nato Campionato Interregionale Bicilindriche Salita/Slalom, è stata molto selettiva. A rendere tutto più incerto il meteo altalenante, che ha caratterizzato l’intero weekend, ma non ha impensierito il numeroso pubblico tradizionalmente appostato in zona arrivo.

La sfida annunciata fra Fazzino e il catanese Luca Caruso entrambi su vetture di gruppo E2SC è venuta a mancare quandoper quest’ultimo su Norma M20 FC Honda, tutto si è compromesso nel corso di gara 1 per un’ uscita di strada.

Fazzino così ha potuto completare in solitaria la sua progressione verso il successo, senza mai abbassare la guardia, facendo marcare due tempi praticamente identici tranne che per un solo centesimo di miglioramento nella seconda 3’14”29 e 3’14”28. Il 22enne di Melilli al suo secondo successo consecutivo ha anche vinto il “Trofeo Pippo Laganà” indetto in memoria del commissario di percorso siracusano. Secondo il ragusano di Vittoria Agostino Bonforte su Osella PA 21 e terzo il maltese Darren Camilleri su Formula Tatuus Honda, che ha primeggiato fra le monoposto di gruppo E2SS. I due sul podio in quest’ordine nella classifica per somma di tempi, si sono in realtà avvicendati al secondo e terzo posto nelle due gare.

La soddisfazione è chiara nelle parole del vincitore: “Non mi aspettavo – ha dichiarato Fazzino -di fare segnare due tempi cosi vicini, perché sapendo che Caruso purtroppo non era in gara non ho voluto forzare, ma correre senza stress è bellissimo e il crono di gara 2 è stato altrettanto buono, rispetto alle condizioni di oggi.E’’ mancato il record su prova singola che per altro detengo dalla scorsa edizione, in compenso è arrivato quello per somma di tempi e di questo sono altrettanto contento”.

CLASSIFICA top ten DELLA XXXVII VAL D’ANAPO-SORTINO:

1. Luigi Fazzino ( Osella Pa 2000 Turbo) 6’28”57; 2. Agostino Bonforte (Osella Honda Pa 21s) a 27”50; 3. Darren Camilleri (Tatuus Honda) a 28”03; 4. Giovanni Orazio Carfì( Renault Tatuus) a 47”56; 5. Lorenzo Sardo(Osella pa 21 Jrb) a 50”39 ; 6. Rosario Alessi ( Peugeot 106 Gti) a 1’01”19; 7.Domenico Budano( Peugeot 205 Rally) a 1’06”19; 8. Lucio Naselli ( Fiat Cinquecento Suzuki) a 1ì07”71; 9. Dario Messana Sagone ( Honda Pa 21 CN) a 1’07”80; 10. Manuel D’Antoni (Honda) a 1’11”23.

CLASSIFICA GARA AUTO STORICHE:

1° Raggr.: 1 Riccobono (BMW 2002) in 9’04”86:; 2 Tosto G. (Lancia Fulvia Coupè) a 27”30. 2° Raggr.: 1 Guagliardo (Porsche 911 RS) in 7’51”57; 2 Russo (BMW 2002) a 37”12; 3 Bruno (Porsche 911 Carrera RS) a 39”35; 3° Raggr.: 1 Caristi (Fiat 128) in 7’53”92; 2 Avitabile (BMW 320) a 21”14; 3 Imbrò (Porsche 911 SC) a 36”33; 4° Raggr. : 1 Piazza (Lucchini 3000) in 7’36”03; 2 Gianfilippo (Opel Kadett) a 1’18”22. 5° Raggr.: 1 Centamore (Corsini F Junior) in 8’00”05.