Canicattini, concluso il torneo TPRA di tennis: una settimana di gare con una folta presenza di donne

Concluso nei campi degli impianti sportivi comunali di via Solferino a Canicattini Bagni il Torneo TPRA di Tennis promosso dal Circolo Tennis Club Canicattini presieduto da Santo Lentini.

Presenti alla premiazione il Sindaco Marilena Miceli con il Vice Sindaco Sebastiano Gazzara, il Presidente e la Vice Presidente del Consiglio comunale, Paolo Amenta e Loretta Barbagallo, e il referente provinciale FIT, Federazione Italiana Tennis, per i tornei TPRA, Fabio Bongiovanni.

Una settimana di gare con protagonisti numerosi tennisti locali e provenienti dai vari Comuni della provincia, con particolare rilevanza di presenze femminili: oggi le premiazioni.

Cresce da due anni a questa parte la pratica del Tennis a Canicattini Bagni, da quando l’Amministrazione comunale, ultimati i campi all’interno degli impianti sportivi di via Solferino, dov’è ubicato, oltre alla ristrutturata Palestra comunale, anche il rimodernato e riqualificato campo sportivo in erba sintetica con nuovi spogliatoi e servizi, li ha affidati all’ASD Tennis Club Canicattini che li ha fatti diventare una delle più importanti strutture in provincia per questo sport, con tornei, partecipazione ai Campionati federali e una qualificata Scuola di Tennis con numerosi iscritti di tutte le età, dai bambini agli adulti.

Ai campi di Tennis, inoltre, si è aggiunto anche il campo per il Padel con Corsi tenuti da maestri qualificati che stanno richiamando altrettante numerose presenze, soprattutto femminili.

«Siamo più che soddisfatti della scelta fatta come Amministrazione comunale – ha dichiarato il Sindaco Marilena Miceli - così come da sempre sostenuto nell’ambito del nostro progetto di rilancio dell’attività sportiva nella nostra comunità. La collaborazione tra Ente pubblico e realtà associative della città, come già per il calcio e la pallavolo che usufruiscono gratuitamente degli impianti e di sostegni, anche il Tennis e il Padel hanno allargato ancora di più la pratica sportiva tra i cittadini, anche a livelli competitivi, a beneficio del benessere psicofisico di ognuno e della complessiva tenuta sociale».

«Questo, d’altra parte, l’obiettivo dello Sport e dell’attività sportiva – aggiunge il Presidente del Consiglio comunale, Paolo Amenta -, strumenti e azioni straordinarie per socializzare e combattere il disagio. Di questo dobbiamo essere grati a quanti si spendono, quotidianamente, in questo percorso che da amministratori pubblici non dobbiamo smettere di seguire e attenzionare ma contribuire a far crescere tra i cittadini».

Nei prossimi giorni, ad aprile, come ha annunciato il Presidente del Tennis Club Canicattini, Santo Lentini, le attività del Circolo proseguiranno con il Torneo Primavera, mentre i Campionati vedranno la presenza di formazioni canicattinesi sia nel Tennis così come nel Padel.

NELLA FOTO, da sinistra: Gazzara, Barbagallo, Amenta, Lentini, Bongiovanni, Miceli