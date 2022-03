Calcio, il Comiso espugna il "Pietro Scollo" (1 a 0): per il Frigintini seconda sconfitta interna consecutiva

Seconda sconfitta interna consecutiva per il Frigintini di mister Di Rosa. Questa volta a violare il Pietro Scollo sono stati i verde arancio del Città di Comiso -sempre più convinti di poter disputare i play off- con il Frigintini che deve fare ammenda cora una volta) degli errori sotto porta che lo hanno nuovamente penalizzato. E’ stato un confronto piacevole giocato a viso aperto con i primi minuti di gioco che hanno visto le prime occasioni da rete; con Galfo (2’) per il Frigintini e pallone che esce a fil di palo a portiere battuto e sulla ripartenza occasione per Camara con La Licata bravo a chiudere lo specchio della porta. All’11’ Sella sfiora l’incrocio dei pali e poi ancor tre azioni pericolose dei rossoblù al 28’ con Calabrese, 35’ contropiede rossoblù e paratona di Meli, 38’ triangolazione Sangiorgio-Calabrese-Sella e conclusione di poco alta da buona posizione. Il secondo tempo riparte con una combinazione Sella-Sangiorgio e conclusione fuori dallo specchio della porta. Poi un leggero calo dei rossoblù consente al Comiso (che nel frattempo aveva messo in campo forze fresche) di prendere un leggero predominio a centrocampo. Al 14’ Mascara su punizione dal limite chiama La Licata alla parata. Al 16’ un intervento scomposto di Milana provoca il calcio di rigore in favore del Comiso. Mascara tira angolato sulla sinistra di La Licata che intuisce l’angolazione e respinge il pallone. Al 22’ parata di Meli su conclusione di Milana sarà una delle ultime sortite in avanti del Frigintini, che cala vistosamente il ritmo e gli ospiti ne approfittano. Ma il gol ospite arriva su una indecisione su rimessa laterale. Camara (37’) supera in velocità Pianese si presenta davanti a La Licata e lo supera con un tiro rasoterra. I rossoblù tentano di riportarsi sotto ma le geometrie del gioco risultano approssimative e così gli ospiti non faticano per portare a casa l’importante successo.

FRIGINTINI 0

CITTA’ DI COMISO 1

Frigintini: La Licata, Corallo (38’ st. Pisana), Milana (43’ st. Iemmolo), Gugliotta (10’ st. Drago), Pianese, Arrabito, Sangiorgio, Galfo (28’ st. Spadaro), Noukri, Calabrese, Sella. All. Di Rosa

Città di Comiso: Meli, Di Pasquale, Cassarino, Rimmaudo (25’ st. Di Franco, 43’ st. Modica), Rotondo, La Raffa, Balba, Rizza (30’ st. Gurrieri), Camara, Mascara, Marino (33’ s t. Tumino). All. Violante

Arbitro: Paolo Arculeo (Catania); Assistenti: Alberto Fiore e Giuseppe Calarese (Messina)

Rete: st.37’ Camara