Il Bari fallisce il primo match point, la festa è rinviata: il Palermo pareggia 2 - 2 con la Paganese

Il Bari manca il primo match point e rinvia la festa per la promozione in cadetteria. La capolista del girone C

di Serie C non va oltre lo 0-0 contro la Fidelis Andria davanti a un pubblico del San Nicola delle grandi occasioni. Dopo il pareggio del Catanzaro sul campo della Juve Stabia (1-1), ai biancorossi serviva una vittoria per chiudere i conti, ma nel derby pugliese la Fidelis Andria, penultima, fa muro e rovina i piani dei galletti che ci riproveranno la prossima settimana, questa volta in trasferta col Latina (sconfitto per 1-0 dal Messina). L'Avellino torna alla vittoria con un successo di misura sul Picerno, prosegue anche il grande momento del Monopoli, 3-1 col Potenza. Goleada per il Foggia (5-2 al Campobasso), terzo pareggio consecutivo per il Palermo (2-2 con la Paganese). Nessun gol in Monterosi-Vibonese, con i calabresi ormai a un passo dalla retrocessione.