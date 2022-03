Amministrative a Erice, Piero Spina ufficializza la candidatura a sindaco e le liste a sostegno

Cinque liste per un totale di 80 candidati: Piero Spina Sindaco, Movimento Cives, Movimento Via, Movimento Nuova Autonomia e Generazione Futura, Ericina. Questi i nomi delle liste presentate oggi, all’Hotel Approdo di Pizzolungo, che comporranno la squadra a sostegno della candidatura a sindaco di Erice di Piero Spina, per le amministrative 2022.

Spina ha ricostruito la genesi del proprio progetto, che affonda le radici in Cives (Cambiamo Insieme Volti e Sicilia) nel 2014. Il Movimento nacque, allora, per volontà di circa cento persone, di diversa matrice sociale ed esperienza politica, e con l’esigenza di dare vita ad uno spazio che restasse in contatto con i cittadini, aperto alle loro idee, competenze ed esperienze. Oggi l’idea di fondo è sempre la stessa e in più ha unito forze civiche e politiche, in grado di parlare a sensibilità e istanze diverse.