Solarino, monta la candidatura di Paola Gozzo a sindaca: la squadra è più forte

Monta a Solarino la candidatura di Paola Gozzo a sindaca. L'esponente di 'GenerAzioni' sarebbe in pole position per il gradimento dei cittadini che sono pronti a dare una sforbiciata con il passato. Gozzo è una candidata che aggrega pure in un paese dove i voti 'detenuti' da una decina di famiglie alle prossime amministrative di maggio potrebbero non bastare a vincere le elezioni.

"La squadra cresce e si arricchisce di un valore aggiunto - dice l'aspirante sindaca - Oggi la mia candidatura a Sindaca della città abbraccia il supporto di un gruppo di giovani che vogliono condividere il piano di sviluppo per Solarino. Con i movimenti “Solarino nel Cuore” e “GenerAzioni”, dopo avere fissato i punti programmatici e il modello di città che intendiamo perseguire, abbiamo deciso di intraprendere un percorso comune. Tutti i componenti del gruppo entrano in modo assolutamente paritario, diventando parte integrante e sostanziale del progetto per servire la città. Sono fiera e orgogliosa di essere la candidata della gente - conclude Gozzo - e spero di potere interpretare quel cambiopasso che auspico per i solarinesi".