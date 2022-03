Cinema, Italia fuori dagli Oscar: vince 'Drive my Car'

Drive my car (Giappone) ha vinto l'Oscar come miglior film internazionale. E' stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino non ce l'ha fatta.

Drive my car di Ryûsuke Hamaguchi, presentato al festival di Cannes dove ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura, è candidato anche nella categoria miglior film. Gli altri nominati erano Flee (Danimarca), Lunana - Il villaggio alla fine del mondo e La persona peggiore del mondo (Norvegia) .J

ane Campion ha vinto invece l'Oscar per la migliore regia per il film Il Potere del Cane.

Gli altri nominati: Kenneth Branagh (Belfast), Ryusuke Hamaguchi (Drive my car), Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza), Steven Spielberg (West Side Story).

Jane Campion è la terza donna in assoluto a vincere per la migliore regia dopo Kathryn Bigelow e Chloe Zaho per Nomadland.

La neozelandese Campion e' anche la prima donna ad esser stata nominata due volte alla regia. E' anche la prima volta che l'Oscar alla regia va a una donna per due anni consecutivi dopo la vittoria di Zaho l'anno scorso.

Jessica Chastain ha vinto l'Oscar come migliore attrice protagonista per Gli occhi di Tammy Faye. Una standing ovation ha accolto la notizia del suo premio.

Le altre nominate erano Olivia Colman (La Figlia Oscura), Penélope Cruz (Madres Paralelas), Nicole Kidman (Being the Ricardos), Kristen Stewart (Spencer).