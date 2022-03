Siracusa, Lele Catania una macchina da gol: anche con l'Acicatena firma una doppietta

Se non ci fosse lo si dovrebbe inventare. Calciatore a 41 anni, Lele Catania, resta il faro del Siracusa. L'attaccante azzurro gioca e si diverte. Riesce a districarsi fra tanti giovani che forse non arriveranno mai a livello professionistico, così come è stato per il capitano. Catania continua a fare gol a mitraglia ed è sulla sua figura, che va ricostruita la squadra. Non certo di Eccellenza in una città con oltre 120 mila abitanti. Incredibile, ma è la realtà.

Anche domenica scorsa il numero 10 azzurro ha continuato a fare il suo mestiere, siglando una doppietta in trasferta ad Aci Catena. Il tecnico Mascara può sperare soltanto nel longevo calciatore azzurro per prendere al volo i play off. Dovrà però vincere le ultime 3 gare di campionato, sperando pure in altrettante sconfitte dell'Igea Virtus. Una missione quasi impossibile. Nella gara di ieri contro l'Acicatena, partita senza storia con il Siracusa che ha calato il tris agli avversari.