'Catania rete gas', cantiere per nuove condotte in piazza Federico di Svevia

Domani Martedì 29 marzo alle ore 11.00 verrà presentata alla stampa ed a tutti i presenti i lavori per la posa delle nuove condotte del gas di città in piazza Federico di Svevia a Catania.

Un cantiere che permetterà la realizzazione della nuova rete, in una zona finora assolutamente sprovvista, con la possibilità, per tantissime attività commerciali, di usufruire di un importante servizio. Ampliando la rete, attraverso l’investimento di cospicue risorse di “Catania Rete Gas”, le nuove tubazioni favoriranno una parte della città a forte vocazione commerciale.

La nuova rete di distribuzione sarà in questa prima fase estesa al semicerchio ad ovest del Castello Ursino dove sono presenti ristoranti e botteghe.

Presenti a questo appuntamento il presidente di “Catania Rete Gas” Gianfranco Todaro, il presidente di “Asec Trade” Giovanni La Magna, il coordinatore alla sicurezza l’ingegnere Christian Todaro, il dirigente tecnico ingegnere Giovanni Saitta, il progettista e direttore dei lavori ingegnere Caudullo, i componenti del Cda di “Catania Rete Gas” Melinda Condorelli e Alessandro Campo, i componenti del Cda di “Asec Trade” Francesco Nauta e Massimiliano Giacco, i rappresentati della ditta appaltatrice dei lavori.