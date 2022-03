Unitalsi, la diocesi di Noto celebra giornata nazionale: ulivi della solidarietà a favore dell'Ucraina

La Giornata nazionale del ventesimo anniversario dell'Unitalsi, sabato 2 e domenica 3 aprile, sarà celebrata anche nella Diocesi di Noto. L'iniziativa a scopo benefico si concretizzerà anche nella vendita delle piantine di ulivo per promuovere l'Associazione, i pellegrinaggi a Lourdes e i progetti a favore delle persone in difficoltà. Quest'anno il ricavato della vendita degli ulivi sarà destinata all'emergenza profughi dell'Ucraina. Le piantine di ulivo saranno offerte durante le Sante Messe di sabato e domenica nelle chiese della Diocesi di Noto a cura della sottosezione netina dell'Unitalsi in collaborazione con la Caritas diocesana.