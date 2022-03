Modica, scontro fra due auto sulla provinciale 42 per Scicli: tre feriti

E' di tre feriti in condizioni abbastanza serie il bilancio di un incidente stradale verificatosi questa sera sulla provinciale 42 che da Modica conduce a Scicli in contrada Spana. Per cause da accertare si sono scontrate una Fiat Punto e una Bmw. Violento l'impatto, tanto che è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Modica per liberare i feriti dalle lamiere contorte delle vetture. Sul posto, due ambulanze del 118 e i carabinieri.

(FOTO FRANCO ASSENZA)