Importunava la vicina di casa a Carlentini: divieto di avvicinamento

I Carabinieri della Stazione di Carlentini hanno notificato un’ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di un 61enne del posto, per atti persecutori nei confronti di una donna, sua vicina di casa.

La vittima si è rivolta ai Carabinieri denunciando il comportamento dell’uomo che, verosimilmente invaghito della denunciante, quasi quotidianamente si recava presso un immobile di sua proprietà e, dopo essersi posizionato davanti ad una porta/finestra di fronte l’abitazione della donna, compiva atti ad esplicito significato sessuale, creando un forte stato d’ansia e turbamento nella vittima.

Il comportamento si è protratto per giorni, l’uomo ha anche seguito la donna nei suoi spostamenti cittadini e, in un’occasione, ha lasciato un bigliettino all’interno della cassetta della posta della vittima con volgari richieste sessuali.

A seguito dell’attività svolta dalla Stazione Carabinieri di Carlentini che ha consentito di documentare le “morbose attenzioni” denunciate, l’A.G. aretusea ha emesso Ordinanza che prevede altresì il divieto di avvicinamento alla vittima per una distanza di almeno 200 metri.