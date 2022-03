Radio, "Due minuti un libro": la scommessa vinta dal modicano Gianluca Melilli

"Due minuti un libro" con una copertura di 130 emittenti tra radio fm e web, 4800 puntate trasmesse in 15 anni e migliaia di autori segnalati, è sicuramente un importante punto di riferimento per la letteratura in Italia.

Dal maggio 2007 a oggi il programma d'informazione editoriale in onda dal lunedì al sabato ha contribuito a far avvicinare tante persone alla lettura e a far conoscere migliaia di scrittori.

Ora il format si rinnova con un restyling sia grafico sia di contenuti del sito dueminutiunlibro.it per offrire una navigazione e una fruibilità migliori con ogni genere di dispositivo. Ora gli autori o gli editori possono richiedere la realizzazione della puntata radiofonica. Per le radio, è prevista un'apposita sezione per il download gratuito della puntata. Migliorata anche la sezione Biblioteca: un archivio ricco di materiali con le info editoriali, l’estratto, l'intervista all'autore, il podcast della puntata, il file audio con l'incipit, l’audio trailer e il book trailer. Dietro "Due minuti un libro" c'è una rete di freelance e professionisti che fa capo a Gianluca Melilli, siciliano di Modica, appassionato di libri e produttore di programmi radiofonici. Un'esperienza, la sua, che affonda le radici in 30 anni (e più) di vita dentro le radio.