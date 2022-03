Modica, ritrovati i Teleri Quaresimali della Chiesa del Carmine: domenica la presentazione

Una scoperta eccezionale che restituisce alla città una parte importante del proprio patrimonio culturale religioso. A seguito di ricerche sono stati rinvenuti in locali pertinenti la Chiesa di San Paolo 6 teleri quaresimali realizzati per il Santuario del Carmine. Le 6 opere, databili 1795, rappresentano un unicum nel territorio per raffinatezza, capacità dell’artista, colori e soggetti rappresentati e venivano usati per coprire l’altare maggiore della chiesa e le cappelle laterali durante il tempo di quaresima.

Le tele, di ottima fattura, sono state intessute con i colori tipici di questa produzione: dal blu all’azzurro, al grigio, al bianco e nero e trasformavano lo spazio sacro della navata unica della chiesa del Carmine, in uno spazio unificato, una sorta di oratorio, dove l’attenzione massima era riservata al racconto degli ultimi momenti della vita del Cristo.

Nonostante il pessimo stato in cui si trovano alcuni, dopo aver provveduto ad una loro messa in sicurezza, in accordo con la Diocesi di Noto e con la Soprintendenza ai beni Culturali di Ragusa, il parroco Don Rosario Rabbito ha deciso di esporre per la prima volta al pubblico parte di questi teleri domenica 3 aprile alle ore 17,30 nella chiesa di San Paolo a Modica. Si tratta di un’occasione eccezionale durante la quale il Sovrintendente, Antonino De Marco, la restauratrice Gaetana Ascenzo e la professoressa Maria Terranova preciseranno quali interventi sono stati effettuati per la messa in sicurezza dei teli nonché ragguagli circa importanti riscontri documentali che attestano l’origine e la storia di un altro importante tassello del patrimonio modicano. La presentazione è organizzata dalla Parrocchia San Paolo Apostolo al Carmine con la collaborazione dell’Associazione Culturale La Via delle Collegiate.