Siracusa, nuova mobilità in Ortigia in area Castello Maniace

Per permettere lo svolgimento in sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria in via Castello Maniace, il settore Mobilità ha emesso una nuova ordinanza di regolamentazione del traffico in questa area.

Nel dettaglio, dalle 7 di giovedì 31 marzo alle 18 di venerdì 15 aprile in via Castello Maniace, nel tratto interposto tra via Santa Teresa e piazza Federico di Svevia, vengono istituiti il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta ambo i lati; in largo Aretusa, nel tratto interposto tra via Capodieci e via Castello Maniace viene istituito il divieto di transito; in via Santa Teresa, disposte l’inversione del senso unico di marcia con direzione Lungomare d’Ortigia e l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati; al Lungomare d’Ortigia, nel tratto interposto tra via Santa Teresa e via Abela, vengono istituiti il doppio senso di circolazione ed il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati; in via Abela, previste l’istituzione del doppio senso di circolazione e del divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro del senso di marcia con direzione Lungomare d’Ortigia.

I veicoli provenienti da Largo Aretusa, giunti in corrispondenza dell’intersezione con via Capodieci, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra per quest’ultima e proseguire per via Santa Teresa. I veicoli provenienti da via San Martino, giunti in corrispondenza dell’intersezione con via Santa Teresa, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra per quest’ultima. I veicoli provenienti dal Lungomare d’Ortigia, giunti in corrispondenza dell’intersezione con via Santa Teresa, avranno l’obbligo di proseguire dritto.