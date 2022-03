Catania, Vittorio Sgarbi ad Etna Comics per Taboocom sabato 4 giugno

Vittorio Sgarbi, il critico d’arte più amato e odiato d’Italia, sarà ad Etna Comics per Taboocom. Arte, erotismo, emancipazione femminile e libertà di esprimersi saranno esaltate dalla sua presenza nella nuova area della kermesse dedicata al fumetto erotico. Non solo critico d'arte, ma anche storico dell'arte, saggista, politico, personaggio e opinionista televisivo, Sgarbi sarà a Catania per la decima edizione del Festival Internazionale del Fumetto, del Gioco e della Cultura Pop. A ospitare un personaggio provocatorio per eccellenza non poteva che essere la sezione più provocatoria di Etna Comics: quella vietata ai minori.

Curatore di grandi mostre internazionali, scrittore di best seller, conduttore di trasmissioni cult, collezionista d’arte, libero pensatore controcorrente senza peli sulla lingua, Vittorio Sgarbi si confronterà con il tema che Taboocom lancia al grande popolo di Etna Comics: l’emancipazione.

È anche grazie all’importante ruolo svolto dal fumetto nella storia, così come nel presente, che si libera il mondo dalle censure e dalle catene. Senza limiti, attraverso l’erotismo più o meno sfrenato si raggiunge la libertà: di essere, di esprimersi e di autodeterminarsi.