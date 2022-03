Calcio, il Modica prepara la gara casalinga di domenica con il Città di Avola dei tanti ex

Archiviato l'importante successo nel derby di domenica scorsa, il Modica Calcio è tornato a lavoro al “Vincenzo Barone” per preparare la gara casalinga di domenica prossima quando i rossoblù di Mattia Pitino, Danilo Radenza e Salvo Di Raimondo riceveranno la visita del Città di Avola dei tanti ex.

Giancarlo Betta, così come tutto l'ambiente rossoblù vogliono continuare la scia di vittorie consecutive per continuare a lottare su tutti i fronti in cui Pellegrino e compagni sono impegnati.

Alla prima seduta della settimana non erano presenti gli atleti in quota under che lunedì sono stati impegnati con la formazione Juniores nel derby casalingo con il Città di Comiso terminato 3 – 3 con reti modicane di Alessio Prossimo (doppietta) e Francesco Abbate.

La seduta del martedì è stata di carattere prettamente atletico. Betta, infatti, vuole avere per questo finale di stagione una squadra nelle migliori condizioni fisiche in vista del rush finale in campionato e dell'imminente quarto di finale di Coppa Italia con il Rocca Acquadolcese in programma il 13 e il 20 aprile.

Mercoledì la squadra lavorerà a ranghi completi e lo farà fino a venerdì, quando il tecnico dei modicani al termine della seduta di rifinitura diramerà la lista dei convocati che domenica prossima dovranno affrontare l'undici di Saro Monaca.