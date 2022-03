Morto a Melbourne Cultrera: passava le vacanze a Floridia

E' morto a Melbourne l'impreditore italo-australiano, Bruno Cultrera. Era nato nel Ragusano, a Giarratana, ma in estate passava le vacanze a Floridia in provincia di Siracusa. In Australia s era trasferito all'età di 12 anni, poi la sua vertiginosa carriera nel settore del Food - Beverage. Ancora bambino raggiunse con tre sorelle e un fratello minore, il padre a Melbourne dove era emigrato anni prima. Dopo giovanili esperienze di lavoro in famiglia, ad appena 18 anni ha avviato una autonoma attività che in pochi anno lo porta a creare una fiorente azienda nel commercio e nella distribuzione di prodotti alimentari, in genere importati dall’Italia e soprattutto dalla Sicilia. Oggi l’attività commerciale della Bruno Fine Foods si esercita su un magazzino esteso 25.000 mq e vanta l’esclusiva per il territorio australiano nella distribuzione di importanti marchi del Made in Italy, tra cui in particolare la San Pellegrino, la cui importazione è aumentata in poco tempo da 23 a 1.600 container ogni anno. Il suo business ha decine di dipendenti e fornisce oltre 2000 punti vendita nei rami del caffè, ristoranti, pizzerie, commercio al dettaglio di derrate alimentari. Molto attivo nella comunità siciliana, in particolare di Melbourne, ha sovvenzionato decine di attività sociali e culturali, fra cui in particolare alcune tournee di gruppi teatrali della provincia di Ragusa. Cavaliere della Repubblica dal 2012, ha promosso numerose attività di beneficenza anche come membro dell’ordine militare ed Ospedaliero di Santa Maria di Betlemme.

Leandro Messina