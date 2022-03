Ita, sei consiglieri si dimettono dal Cda

Sei consiglieri di amministrazione del consiglio di Ita si sono dimessi.

Lo si apprende da fonti vicino al dossier, che spiegano che ieri in cda è stata approvata la relazione di bilancio per cui è finita la fase di creazione della società, ed inizia la fase di privatizzazione.

Il cda aveva l'obiettivo di traghettare la creazione della società, è stato fatto e adesso parte la privatizzazione, quindi il Cda, come era programmato, fa un passo indietro dimettendosi.

Nel consiglio sono rimasti il presidente, l'amministratore delegato e un membro del settore aereo.

Le stesse fonti sottolineano che non c'entrano le spese per gli advisor, spiegando che questa seconda fase necessita di un avvio e di un andamento più snello che deve essere gestito dalla società in maniera più rapida.