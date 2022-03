Chiaramonte Gulfi, assegnato all'azienda "Agromonte" il premio Food 2022

Agromonte, ancora una volta, si aggiudica il premio FOOD 2022, che valorizza le novità proposte dalle aziende italiane nel mondo dell’alimentare, l’impegno, la ricerca e sviluppo e l’attenzione ai consumatori.

Già al suo quarto riconoscimento, l'azienda di Chiaramonte Gulfi è stata premiata, da tutti gli attori della filiera (dalla distribuzione, all’industria fino al consumatore) ed approvata da Confconsumatori, come azienda innovativa capace di dare nuovo slancio e qualità al comparto dei rossi.

A vincere il primo premio, nella categoria Salse e condimenti, è “La Nostra Polpa”, la nuova polpa di pomodoro e datterino nella bottiglietta di vetro da 360g. Dal sapore delicato e avvolgente, è frutto di materie prime che arrivano da filiere italiane controllate e sono lavorate a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, dove ha sede l’azienda. Qui pomodoro e datterino vengono trasformati per farne un prodotto premium da ricettare o impiegare in purezza.

La gara ha visto la partecipazione di 84 aziende e 124 prodotti suddivisi in 12 categorie merceologiche. I prodotti sono stati valutati in base ai risultati incrociati di diversi esperti: membri del retail e dell’industria, Istituto di ricerca Nielsen e, infine, i consumatori. Se Nielsen fornisce i dati oggettivi di mercato, la distribuzione e l’industria sono chiamate a esprimersi sul livello di innovazione percepito, attenzione all’ambiente, alla sostenibilità e sulla qualità del packaging. I consumatori, invece, sono chiamati a valutare anche la rilevanza delle novità, l’unicità, il gusto e la praticità, oltre a esprimere la loro volontà a un primo o a un secondo acquisto.

A ritirare il premio, Miriam Arestia, responsabile marketing di Agromonte: «Essere nuovamente riconosciuti dal comparto Food & Beverage italiano come azienda innovativa, ci riempie di orgoglio e ci sprona a continuare in questa direzione. Abbiamo scelto di entrare in un segmento di mercato da noi non ancora presieduto e lo abbiamo fatto con un prodotto premium, “La Nostra Polpa”, che segue le nostre logiche di produzione, affinando le tecniche tradizionali di trasformazione del pomodoro e adattandole a processi industriali all’avanguardia» – conclude Miriam.