Ambiente, installate due macchine "mangiaplastica" nelle scuole di Pachino

Due mangiaplastica, macchine che potranno smaltire, triturandoli, tappi, bottiglie, bicchieri di plastica e lattine, rilasciando al contempo degli scontrini bonus, con ecopunti, per gli studenti virtuosi. Si tratta di macchinari per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET, in grado di ridurne il volume per favorirne il riciclo, in un’ottica di economia circolare

Al Bartolo sono stati presenti il dirigente Boschetti, il rappresentante della Dusty Rao, oltre alla sindaca Petralito. Mentre al Paolo Calleri, c’erano la dirigente Nanè e il responsabile Dusty Di Blasi, oltre alla prima cittadina.

Sono in programma altre iniziative, in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, per promuovere la formazione e l’informazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti.