Ars, la pantomima della legge voto sui Tribunali da riaprire: sgarbo a Musumeci?

Continua all’Assemblea regionale siciliana la pantomima sul disegno di legge voto da presentare al Parlamento nazionale riguardante il ripristino della Giustizia di prossimità e, quindi, la riapertura dei trenta Tribunali soppressi con la riforma della geografia giudiziaria del 2012. In Sicilia i Tribunali che potrebbero beneficiare di un cambiamento di rotta – necessario per sanare le disastrose conseguenze della riforma – sono quelli di Modica, Nicosia e Mistretta. Ma, a quanto pare, i deputati regionali non sono interessati all’argomento in quanto, per quasi trenta volte, al momento di votare sul provvedimento, viene a mancare in aula il numero legale. Una circostanza che si verifica con puntualità scientifica, come se ci fosse un regista occulto ad orchestrare un gioco vergognoso e lesivo della dignità di quei territori che i politici siciliani dovrebbero rappresentare. Anche nella seduta di mercoledì 30 marzo la farsa è andata di nuovo in scena malgrado l’intervento dell’onorevole Claudio Fava che ha sollecitato la votazione sull’argomento all’ordine del giorno ormai da diverse settimane. Scontata la risposta del presidente Miccichè: è all’ordine del giorno, è vero, ma al momento della votazione manca il numero legale; non posso farci niente!

La domanda, a questo punto, è: chi ha interesse a non votare? E tra i “sabotatori” ci sono anche i parlamentari che dovrebbero battersi per la riapertura dei Tribunali di Modica, Nicosia e Mistretta?

Se così fosse si confermerebbe l’ipotesi di un disegno politico per far perdere credibilità al Governatore Musumeci che si è impegnato per condurre in porto la battaglia della Giustizia di prossimità in Sicilia. Uno “sgarbo”, insomma, al presidente della Regione.

A far meritare ai deputati regionali siciliani la maglia nera in fatto di attenzione verso una questione che riguarda l’amministrazione della Giustizia, il fatto che sono già sei le Regioni italiane che hanno approvato la legge voto e, tra qualche giorno, lo farà anche la Lombardia.

All’Ars, invece, nella seduta del 30 marzo, i deputati hanno preferito votare e approvare le leggi sui Cammini di Sicilia, e sulle giornate commemorative dell’eruzione dell’Etna del 1669 e del terremoto di Messina del 1908. Celebrazioni che, probabilmente, consentiranno qualche passerella politica. E a “sfilare” ci saranno anche “i professionisti” del numero legale.

E’ bene ricordare, infine, che la pattuglia dei parlamentari Ars eletti nei territori interessati alla riapertura dei Tribunali siciliani di Mistretta, Modica e Nicosia è formata da 16 esponenti politici. Questo il dettaglio:

PROVINCIA DI MESSINA

Elvira Amata e Bernardette Grasso (eletti nel listino di Musumeci); Luigi Genovese e Tommaso Calderone (Forza Italia) ; Franco De Domenico (Pd);

Cateno De Luca (Udc); Pino Galluzzo (Diventerà Bellissima); Valentina Zafarana e Antonio De Luca (M5S); Antonio Catalfamo (FdI- Ncs).

PROVINCIA DI RAGUSA

Giorgio Assenza, (Diventerà Bellissima) , definito delfino di Musumeci; Orazio Ragusa , eletto con Forza Italia e migrato nella Lega; Nello Dipasquale, del Partito Democratico; Stefania Campo, del Movimento 5 Stelle.

PROVINCIA DI ENNA

Luisa Lantieri (PD) di Piazza Armerina; Elena Pagana (M5S), di Troina.

Concetto Iozzia

(nella foto, il Palazzo di giustizia di Modica)