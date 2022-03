Buccheri, i carabinieri arrestano un 59enne per evasione

I Carabinieri della Stazione di Buccheri hanno arrestato un 59 enne, da anni residente nel comune ibleo, a seguito dell’ennesima evasione dalla propria abitazione ove era ristretto agli arresti domiciliari.

L'uomo, noncurante dei controlli dei militari dell’Arma, è stato trovato fuori dall’alloggio dove stava scontando gli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia commessi nei confronti dell’ex moglie. I Carabinieri hanno pertanto proceduto al suo arresto, ricollocandolo agli arresti domiciliari, come disposto dalla Procura della Repubblica di Siracusa.