Comiso, personale del pittore vercellese Ezio Balliano alla Galleria Schembarte

Non era spoglia e disadorna la chiesa che ad Acate custodisce le spoglie di San Vincenzo Martire, ma la collocazione di sei grandi pale d’altare in altrettante nicchie con i santi, i cosiddetti “cieli”, indubbiamente l’arricchì. Grandi oltre due metri per tre e mezzo, furono realizzate dal pittore di Vercelli Ezio Balliano e scoperte solennemente nella primavera del 1996. All’epoca il compianto parroco don Rosario Di Martino presiedette una toccante cerimonia, mentre il sindaco del tempo, Gaetano Masaracchio, che aveva propiziato l’iniziativa, parlò, commosso, della creazione di un ideale ma solido legame culturale tra la città vocata alla produzione del riso e l’ex feudo dei Principi di Biscari. La pandemia ha impedito la celebrazione 25° anniversario di quella inaugurazione, ma ora con il ritorno alla normalità, l’autore ritorna con una mostra in provincia di Ragusa per rievocare il successo del felice progetto artistico.

La personale vuole essere un “Omaggio alla città di Acate”, ma sarà ospitata e inaugurata domenica 3 aprile, alle ore 18, alla Galleria d’arte Schembarte di Comiso, dove si potrà visitare fino a martedì 12.

Nato a Vercelli nel 1957, Ezio Balliano inizia giovanissimo la sua carriera artistica come "ragazzo di bottega" in quella fucina di talenti che fu lo storico "Gruppo di Via dei Mercati" (Arini, De Bianchi, Leale solo per citare i nomi più noti), che intorno agli Anni Sessanta è stato punto di riferimento del fermento culturale piemontese, nell'ambito delle arti figurative.

Le sue opere sono patrimonio di Enti Pubblici , Musei, chiese e collezioni private in Italia e all’estero.

NELLA FOTO, Ezio Balliano con don Rosario Di Martino