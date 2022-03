A Mondello la prima tappa del Campionato Italiano di categoria di stand up paddle e paddleboard 2022

Un fine settimana all’insegna dello sport a Mondello grazie alla prima tappa del Campionato Italiano di categoria di stand up paddle e paddleboard 2022 organizzato a Mondello dal 1 al 3 aprile dall’A.S.D. Water Experience di Palermo. Dopo la vittoria registrata nel Campionato Italiano Invernale 2021 che ha visto i primi posti in tutte le categorie grazie al gruppo degli atleti in gara, la Water Experience di Palermo organizza, sotto l’egida della Federazione Italiana, organizza la prima tappa del Campionato Italiano di categoria di Stand Up Paddle e Paddleboard 2022, all’interno del quale è inserito proprio il Mondello SUP Festival 2022.

L’associazione A.S.D. Water Experience ospiterà presso la propria sede, nel golfo di Mondello, una delle più attese gare del campionato sportivo. Il Mondello SUP Festival è una manifestazione sportiva promossa dalla A.S.D. Water Experience che nasce a Palermo con l'obiettivo di promuovere il territorio attraverso la cultura dello sport e l'aggregazione di appassionati di tutte le età. Iniziato nel 2019 e ormai alla sua terza edizione. Il MSF 2022 si svolgerà nell'ambito delle limpide acque e della cornice naturale del Golfo di Mondello nei giorni 1, 2 e 3 Aprile. L'evento è inserito nel Campionato Italiano di Categoria di Stand Up Paddle e Paddleboard organizzato dalla FISW settore Surfing, la Federazione Italiana riconosciuta dal CONI come riferimento per lo Stand Up Paddle.