Rosolini, la Polizia incontra gli studenti dell'Istituto Santa Alessandra

Questa mattina i componenti dell’Ufficio per la Comunicazione della Questura di Siracusa hanno incontrato gli studenti delle classi terze medie dell’Istituto Sant’Alessandra di Rosolini.

Nel corso dell’incontro, organizzato dal Dirigente Scolastico dr. Salvatore Lupo e dal Consiglio d’Istituto rappresentato dal Consigliere Giuseppe Calvo, sono state affrontate le tematiche del rispetto della legalità come base necessaria per ogni comportamento nella vita sociale, l’uso corretto e consapevole dei social, gli aspetti legislativi legati al consumo delle sostanze stupefacenti e la loro pericolosità ed, infine, il contrasto alle organizzazioni di tipo mafioso. Gli alunni hanno mostrato un vivo interesse per le tematiche trattate ponendo numerose domande agli agenti di polizia ed interagendo con essi attraverso diverse considerazioni pertinenti agli argomenti trattati. Al termine dell’incontro il Dirigente ha voluto ringraziare la Questura con una targa celebrativa dell’evento.