Covid, nel Ragusano scendono i contagi ma c'è altro decesso

Scendono i positivi al Covid nel Ragusano ma aumentano i morti. Un altro decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore: si tratta di una donna di 86 anni. I morti salgono a 512. I positivi in totale sono 5.436: 5.387 in isolamento domiciliare e 49 ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 100, Chiaramonte Gulfi 133, Comiso 363, Giarratana 44, Ispica 397, Modica 1.194, Monterosso 40, Pozzallo 389, Ragusa 1.439, Santa Croce Camerina 152, Scicli 546, Vittoria 590.