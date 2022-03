Regione, 100 mila euro al Comune di Avola per la videosorveglianza

Il Comune di Avola ha ottenuto un finanziamento regionale da circa 100 mila euro per l’istallazione delle telecamere di videosorveglianza cittadina. L’amministrazione comunale ha acquistato telecamere dì alta qualità da piazzare in diverse zone della città, con il rilevamento targhe nelle entrate e uscite per intervenire in tempo reale e supportare le forze dell’ordine nelle indagini contro ogni reato e crimine.

“Un altro importante servizio per la cittadinanza – le parole del sindaco di Avola, Luca Cannata – grazie al contributo del Po Fesr Sicilia, che ci permette di investire un progetto che ci permette di coprire tutti gli accessi della città, dal centro storico al lungomare”. L’impianto di videosorveglianza sarà gestito dagli uffici comunali e dalle forze di polizia locale e visionabile in tempo reale dall’autorità giudiziaria e dalle altre forze dell’Ordine, utile alla sicurezza anticrimine