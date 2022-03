Il Nas trova farmaci scaduti, sospesa attività a Catania clinica per animali

Il comando carabinieri per la Tutela della salute, d'intesa con il ministero della Salute, ha condotto una campagna di controllo su tutto il territorio nazionale finalizzata alla verifica di strutture veterinarie che erogano prestazioni terapeutiche e curative a favore degli animali da compagnia, dotate anche di servizi di pronto soccorso.

In particolare, indagini dei carabinieri del Nas di Catania hanno portato alla sospensione dell'attività, con contestuale blocco immediato della movimentazione in ingresso ed in uscita degli animali, di una struttura sanitaria per animali ubicato nella provincia etnea, poiché operava senza il prescritto nulla-osta veterinario.

Contestualmente sono state sottoposte a sequestro penale 34 confezioni di farmaci veterinari, prevalentemente antibiotici e vaccini, scaduti di validità e posti in promiscuità con le confezioni destinate ad animali d'affezione ricoverati e sottoposti ai trattamenti terapeutici.

Il titolare della struttura è stato deferito in stato di libertà per tentata somministrazione di farmaci guasti ed esercizio abusivo della professione sanitaria in quanto sprovvisto di titoli professionali abilitanti.