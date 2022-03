Elezioni comunali a Palermo, Musumeci: suicidio, Centro destra diviso

"Lagalla ha auspicato un chiarimento del panorama politico, io sono uno dei fondatori di DiventeràBellissima ma non sono il coordinatore, spetta alla cabina di regia del coordinamento del movimento e alle altre forze politiche trovare una sintesi: mi auguro la più vicina possibile.

La Sicilia è centrodestra nella sua comunità nella pubblica opinione, non tenere conto di questo da parte delle forze politiche diventerebbe un suicidio.

Spero che tutte le forze politiche trovino convergenza sul candidato che si riterrà il migliore". Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ai cronisti nel corso della conferenza stampa a Palermo in cui l'assessore regionale alla pubblica istruzione Roberto Lagalla ha formalizzato le sue dimissioni per candidarsi a sindaco di Palermo.