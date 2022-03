Scontro fra una Panda e un autocarro sulla Siracusa-Catania: ferito 53enne

Un 53enne di Catania è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto intorno alle 14 sull'autostrada Siracusa-Catania. L'uomo era alla guida di una Fiat Panda diretta a Catania che, per cause da accertare, si è scontrata con un autocarro che viaggiava nella stessa direzione. La peggio è toccata al conducente della Panda che ha dovuto fare ricorso alle cure dell'ospedale. Sul posto l'ambulanza del 118 e gli agenti della polizia Stradale di Siracusa.