Calcio a 5: aria di festa in casa del Megara Augusta, ritorno in serie B con tre giornate di anticipo

C’è aria di festa in casa neroverde dopo l’ultimo match in trasferta contro il Montalbano, mister Armenio (nella foto) e compagni conquistano la matematica certezza della promozione e staccano il pass per il prossimo campionato nazionale di serie “B” a tre giornate dalla fine del torneo di C1. “Abbiamo giocato sempre per vincere ogni partita – ha commentato mister Pietro Armenio – Oggi con tanta gioia prendiamo atto di avere conquistato la promozione grazie al lavoro dei ragazzi che hanno fatto qualcosa di straordinario. A coronamento di una stagione stellare, l’unico neo, se così possiamo definirlo, è stato avere sbagliato la partita di andata con il Città di Fiore in Coppa Italia (fase nazionale). E comunque, dopo avere conquistato due obiettivi su tre, Coppa Italia (regionale) e promozione, siamo in linea con le indicazioni della società che ci ha sempre sostenuto e creduto. Adesso mancano le ultime tre partite per finire il torneo, ce li giocheremo fino alla fine con lo stesso entusiasmo e la stessa determinazione di sempre”.