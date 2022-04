L’attore Salvo Ficarra e i giocatori del Palermo Calcio con i piccoli pazienti in cura con la SAMOT

L’attore Salvo Ficarra e i giocatori del Palermo Calcio hanno incontrato i piccoli pazienti in cura con la SAMOT. Lo spunto è stato dato dal convegno “Ritorniamo a giocare. Reinserimento sociale attraverso il gioco e lo sport” che si è svolto ieri allo Stadio Barbera. Sono stati presentati i risultati del progetto 2021 che ha coinvolto 55 bambini con le famiglie. E' nata una vera e propria rete di enti pubblici e privati pronti ad accogliere i piccoli malati tra visite all’aria aperta, escursioni e laboratori. RITORNIAMO A GIOCARE, il progetto della SAMOT dedicato ai piccoli pazienti oncologici ha aiutato lo scorso anno 55 bambini oltre alle loro famiglie. Promosso dalla SAMOT in collaborazione con il Centro nazionale sportivo Libertas, con il supporto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, avviso 1/2020, è stato rifinanziato per il 2022. Ed è nata una vera e propria rete con enti del territorio: dal PalermoCalcio al SiMuA (Sistema Museale di Ateneo con Orto Botanico e Museo Gemmellaro); Virgin Active Italia, PalermoFavorita, il Teatro Massimo. Ogni struttura ospiterà i bambini per visite e attività, ma sono previsti anche laboratori didattici, gruppi Scout, escursioni all’aria aperta: tutto per coinvolgere i piccoli pazienti nella convinzione che gioco e sport siano indispensabili per il recupero sociale e fisico.

I primi a dare il loro contributo sono stati gli attori Ficarra e Picone, da sempre vicini alla SAMOT, e il PalermoCalcio: ieri pomeriggio Salvo Ficarra e alcuni giocatori – Matteo Brunori, Andrea Accardi, Andrea Silipo e Alberto Pelagotti - hanno incontrato i bambini, giocato, firmato i palloni, visitato il museo interattivo dello Stadio, posato per la foto ricordo, nel corso dell’evento “Facciamo squadra” organizzato dalla Samot.