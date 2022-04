Crisi polo industriale di Melilli, Giuseppe Carta: servono urgenti misure a sostegno

“Lo stato di crisi in cui versa la zona industriale è quanto mai chiaro e tangibile, non possiamo accettare il rischio di recessione delle aziende. La stretta interconnessione con le aziende del sito, infatti, rischia di paralizzare l’intero settore e la ricaduta occupazionale.” Ad affermarlo è Giuseppe Carta, sindaco di Melilli. “Lo dirò a chiare lettere durante l’incontro, previsto per il 4 aprile, convocato dal Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci e dall’Assessore regionale alle Attività Produttive, Mimmo Turano - prosegue il primo cittadino - focalizzato sulle criticità che affliggono il settore petrolchimico della nostra provincia e aggravate dal conflitto Ucraina/Russia, così come rassegnato efficacemente da sua Eccellenza il Prefetto di Siracusa, Giusi scaduto che ringrazio. Servono misure urgenti a sostegno dell’economia dell’intero sito industriale e l’istituzione un tavolo di crisi con il Governo nazionale al fine di concertare gli interventi.” “Mi riferisco in particolare modo a tre misure, dichiara Giuseppe Carta: la Cassa Integrazione Guadagni con esonero dal pagamento della contribuzione addizionale aziendale; l’estensione per tutto il periodo di crisi della moratoria relativa ai termini di sospensione delle rate in scadenza per le imprese; lo sblocco delle anticipazioni fatture da

parte delle banche. Sono questi gli interventi che reputo urgenti e di cui mi farò carico nel corso dell’incontro, affinché il governo regionale possa sottoporre tali istanze al ministro per lo Sviluppo Economico”