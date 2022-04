Pachino, nominati funzionari ufficio reclami del Comune

La sindaca Carmela Petralito ha proceduto alla nomina dell’ufficio di reclamo e mediazione del Comune di Pachino. I dirigenti che sono stati indicati sono il dott. Vincenzo Blundo, funzionario contabile e la dottoressa Vincenza Bruno, funzionario amministrativo, che saranno i nuovi responsabili dell’esame dei reclami e delle proposte di mediazione. L’ufficio era stato istituito nel 2016 e la nomina dei nuovi funzionari ha lo scopo di garantire la terzietà nell’esame di controversie di valore non superiore a 50.000 euro, con dirigenti che non hanno curato l’istruttoria degli atti inviati ai contribuenti.

“Il Comune di Pachino - dichiara la sindaca Petralito - si trova in una condizione economica molto difficile, con un pesante dissesto finanziario, mentre gli stessi commissari hanno dovuto dichiarare che il Comune “non è in grado di predisporre i bilanci di previsione in equilibrio finanziario dal 2019 in poi”. Da tale situazione, che sembra stranamente assente dal dibattito politico pachinese, si esce anche recuperando gli importi dei tributi e colpendo l’evasione. Il provvedimento di oggi va proprio nella direzione di favorire il pagamento di quanto dovuto, snellendo le procedure, evitando contenziosi inutili e facendo pagare il giusto a tutti”.