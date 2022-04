Pnrr, presentati a Rosolini due progetti per gli asili nido

L’Amministrazione Spadola ha partecipato al bando del Pnrr che riguarda gli asili nido di Rosolini, con due progetti.

Uno è finalizzato alla riqualificazione energetica e funzionale dell’asilo nido di via Rossini ed un progetto per la realizzazione di una nuova struttura per l’infanzia, nella zona del Palazzetto dello Sport.

A darne notizia sono le assessore alle Attività produttive, Marinella Schifitto e la collega alla Pubblica Istruzion, Concetta Cappello. Entrambe hanno parole di elogio per il capo dell’ufficio tecnico, Salvatore Speranza. “Vogliamo ringraziare il responsabile dell’Ufficio Tecnico, il geometra Speranza – affermano Schifitto e Cappello – che ha lavorato con spirito di abnegazione e senza sosta ai due progetti. E’ stata una corsa contro il tempo che l’amministrazione Spadola – è riuscita a perfezionare in tempo utile. E’ anche importante – aggiunge Concetta Cappello – per fare accrescere a Rosolini l’offerta formativa”.

L’assessora alla Pubblica Istruzione inoltre aggiunge che “per quanto riguarda l’asilo nido, l’amministrazione è già a lavoro per potere assicurare il regolare funzionamento fin dal prossimo mese di settembre”.

Marinella Schifitto fa sapere inoltre che i tecnici del Comune stanno lavorando ad altri due progetti del Pnrr che riguardano lavori alle strutture sportive delle scuole ‘De Cillis’ e dell’Istituto La Pira”.