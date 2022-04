Scontro tra due auto - una Bmw e una Ford - in via delle Industrie, nella zona industriale di Modica-Pozzallo, in contrada Maganuco. Sono rimasti feriti i conducenti delle auto, due modicani di 56 e 30 anni: sono stati ricoverati all'ospedale Maggiore di Modica con una prognosi di 30 giorni. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale di Modica. L'incidente sarebbe stato provocato da una mancata precedenza.