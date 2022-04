La BCC La Riscossa di Regalbuto sostiene le imprese contro il caro energia

La BCC La Riscossa di Regalbuto, da sempre attenta alle esigenze del territorio, mette a disposizione dei propri clienti una serie di finanziamenti agevolati dedicati alle imprese manufatturiere e ai distributori al dettaglio di carburanti colpiti dall’innalzamento spropositato ed insostenibile dei prezzi del settore energetico (elettricità, gas e carburanti), ingenerato dall’attuale conflitto procurato dalla Russia con l’invasione dell’Ucraina.

L’offerta, valida sino al 30 aprile 2022 (termine di presentazione delle istanze) si rivolge a tre tipologie di destinatari: 1) imprese manufatturiere che utilizzano il gas in via prevalente per l’attività di produzione 2) tutte le imprese colpite dall’aumento dei prezzi dell’elettricità, in misura proporzionale alla tipologia e alla quantità di produzione 3) distributori di carburanti, colpiti dalla necessità di un maggiore impiego di risorse finanziarie per l’approvvigionamento all’ingrosso, a fronte di un ricavo che in sostanza rimane immutato. Per tutte le tipologie di finanziamenti sono state stabilite condizioni di eccezionale convenienza e durate finanziarie di medio-termine (Tasso fisso 0,75% e preammortamento 0,25%).