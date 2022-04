Modica, consegnata al Comune la "Bandiera Lilla" simbolo di accessibilità per i disabili

Il Presidente dell’Associazione “Bandiera Lilla” Roberto Bazzano ha consegnato nelle mani del Sindaco di Modica la Bandiera Lilla, prestigioso riconoscimento per i Comuni accessibili al turismo per i disabili. La bandiera sventola dunque su Palazzo San Domenico per la prima volta nella storia. Un’altra prima volta dopo che l’anno scorso Modica aveva ottenuto l’altrettanto prestigiosa Bandiera Blu. Il riconoscimento è arrivato al termine di anni di rigidi controlli da parte dell’organizzazione e certifica quanto di buono fatto dall’Amministrazione Comunale modicana negli ultimi anni in materia di accessibilità. In particolar modo le spiagge di Marina e Maganuco sono state elogiate dal Presidente di Bandiera Lilla che ha poi effettuato una perlustrazione della Città accompagnato dall’Assessore alla Cultura, Maria Monisteri, presso le strutture comunali culturali e sportive sia private che pubbliche. Tutte le strutture hanno passato “l’esame” con pieno merito e si possono ora fregiare del colore “lilla”. “Siamo orgogliosi di questo traguardo – commenta il Sindaco Abbate – perché certifica che Modica è una Città accogliente per tutti i turisti. Abbiamo lavorato tanto negli ultimi anni in questa direzione per dare la possibilità a tutti di poter usufruire delle nostre bellezze. Una Bandiera Lilla da oggi sventolerà per i prossimi anni sul Comune di Modica e sarà garanzia di qualità per quanti vorranno venire a trovarci”.